İnfazlarını iyi halli tamamlayan gençlere bisiklet verildi
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İnfazlarını iyi halli tamamlayan gençlere bisiklet verildi

İnfazlarını iyi halli tamamlayan gençlere bisiklet verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gebze Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, denetim serbestlik infazlarını iyi halli tamamlayan ve topluma yararlı olmaya çalışan gençlere bisiklet hediye etti.

Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gebze Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, denetim serbestlik infazlarını iyi halli tamamlayan ve topluma yararlı olmaya çalışan gençlere bisiklet hediye etti.

Gebze Belediyesi'nin katkıları ile Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gebze Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde bisiklet dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Başsavcısı Erdal Kuruçay, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, ilçe protokolü ve denetimli serbestlik infazlarını iyi halli tamamlayan kişiler katıldı. Gençlere katkı sağlamak amacıyla böyle çalışmalar yapıldığını söyleyen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "İyi ve topluma faydalı bir birey olmak için çaba harcayan gençlerimizi ödüllendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimize katkı sunmak için böylesi çalışmalar yapılıyor. Olumlu gençlerimizin destekçisiyiz. Bu tören de bunun ufak bir nişanesi. Programa katkı sunan belediyemize ve diğer tüm paydaş kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

İnfazlarını iyi halli tamamlayan gençlere bisiklet verildi
İnfazlarını iyi halli tamamlayan gençlere bisiklet verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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