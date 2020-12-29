İnegöllü yorgan ustası mesleğini yaşatma mücadelesi veriyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 55 yıllık yorgan ustası Erkan Genç, kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak için çabalıyor.

Genç, yaptığı açıklamada, ince işçilik isteyen yorgancılığın Bursa ve çevresindeki son ustalarından olduğunu söyledi.

Mesleği merhum babası Süleyman Genç'ten devraldığını belirten Genç, şöyle konuştu:

"Babam ömür boyu yorgancılık yaptı. Biz 5 erkek kardeş, hepimiz yorgancıydık. Şimdi bir kısmımız yapıyor, bir kısmımız yapmıyor. Herkes okuma derdine düşmüş. Bu işi yapan yok. Çocuğunu getiren hemen 'Kaç para vereceksin?' diye soruyor. Yani mesleği öğrenmesi lazım. Sonra kendisine iş yeri açması lazım ama kimse buna yanaşmıyor. Herkes hazır bekliyor. Bu meslekte en son kişiler biziz herhalde. Bilmiyorum ama henüz genç birine rastlamadım. Tahmin ediyorum ki bizim çağ bitti mi yorgancılık da biter. Kilis tarafında biraz kaba işçilik var ama bu kadar ince dikiş kalmayabilir. Devletimize teşekkür ederiz, korumaya alma konusunda. Bir de eleman yetiştirme hakkında çaba olsa daha iyi olur." diye konuştu.

Genç, internette makine işi bazı yorganların fahiş fiyatlardan satıldığını dile getirdi. 2 bin 500-3 bin liraya yorgan satıldığını görünce şaşırdığını anlatan Genç, "Bizde 500 lira, 400 lira, 300 lira. Yün ve pamuktan vazgeçilmesin. En azından yataklarının üzerine koruyucu gibi yünden ya da pamuktan yorgan olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek