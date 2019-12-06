İnegöllü Yatırımcılara "Dış Yatırım Paneli"

06.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:48

Saat 10.00'da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Konferans Salonu'nda Dünya Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Talip Aktaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan NRW İnvest Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya "Avrupa Pazarlarına Çıkış Kapısı: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti", Uluslararası Vergi Hukuku Uzmanı YMM Cevdet Kocaş "Kuzey Ren-Vestfalya'da Şirketleşmenin Amaçları, Uygulama, Vergi Hukuku" ve Emili Avukatlık Bürosu Av. Dr. Abdullah Emili "Kuzey Ren-Vestfalya'da Şirketleşmenin Hukuki Çerçevesi, Süreç, İşletiş" konularında bilgilendirmelerde bulundular.

YATIRIMCILARIMIZIN VE ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Panelin açılış konuşmasını yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, "İnegöl, Türkiye'nin diğer yerleşim yerlerine göre şanslı bir ilçe. 3 organize sanayi bölgesi, 1 milyar doları aşan ihracatı ile önemli sanayi yatırımlarını bünyesinde barındırmaktadır. 2018 yılında İnegöl 600 milyon doların üzerinde dış ticaret fazlası vererek ülkemiz için model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürmektedir. İnegöl'de Ticaret ve Sanayi Odası'na üye 4 bin 285 tüccar ve sanayici, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına üye 6 bin 24 esnaf faaliyet göstermektedir. İnegöl'de toplam 15 bin 862 vergi mükellefi bulunmaktadır. İnegöl bu mevcut potansiyeli ile Türkiye'nin önemli bir sanayi ve ihracat merkezi konumundadır. Biz İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak daima yatırımcıların ve üreticilerin işlerini kolaylaştırmak, onların sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Firmalarımızı daha karlı yatırımlar yapmaları konusunda yönlendiriyor ve bilgilendiriyoruz. Eminim ki Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti de tacir ve sanayicilerimiz için önemli yatırım ve ticaret fırsatları barındırıyor. Bu kapsamda organize edilen panelimizi Dünya Gazetesi ve Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenliyoruz. Bu panelin düzenlenmesinde bizimle işbirliğinde bulunan Dünya Gazetesi ve Kalkınma Ajansı Türkiye Temsilciliği'ne, programımıza iştirak eden siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Katılımcılarımız açısından verimli bir etkinlik olmasını temenni ediyorum" dedi.

AB TÜKETİM GÜCÜNÜN YÜZDE 45'İNİ KAPSIYOR

Kuzey Ren-Vestfalya Yatırım Ajansı Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya, eyaletin AB'nin tüketim gücünün yüzde 45'ini kapsayan bir bölgenin merkezi olduğunu söyledi. Akkaya, ayrıca hem Almanya'nın hem de dünyanın bütün büyük firmalarının ya merkezi ya da ikinci merkezi olması nedeniyle büyük bir networking imkânı sağladığını belirti. Akkaya, eyaletin makine, kimya, metal, gıda, otomotiv, bilişim sektörleriyle öne çıktığını bununla birlikte, Trakya büyüklüğündeki bir yüz ölçümü içinde birbirine çok yakın, Köln, Duesseldorf, Dortmunt, Essen gibi şehirlerle 'dünyanın en büyük fuar merkezi' olduğunu anlatarak, bölgeye yatırım yapmak isteyen Türk iş dünyasına her türlü kolaylığın sağlandığını dile getirdi.

LİMİTED ŞİRKET KURMAYI TAVSİYE EDİYORUZ

Yeminli Mali Müşavir Cevdet Kocaş, Türk yatırımcılara limited şirket kurmayı tavsiye ettiklerini belirterek, şirket kuruluş işlemlerinin Türkiye'ye benzediğini söyledi. Kocaş, şirketlerin bilançolarını internette yayımlaması nedeniyle güven için asgari 25 bin Euro'dan daha yüksek sermaye koymalarını tavsiye etti. Kocaş, yatırımdan önce iyi bir iş planı yanında yasal yükümlülükler, izin ve sertifikaların araştırılmasını önerdi. Akkaya, "Made in Germany" damgası için mutlaka Almanya'da ürüne bir katma değer eklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Almanya vergi sisteminin Türkiye ile benzer olduğunu ancak bazı avantajlar sunulduğunu belirten Kocaş, en önemli farklardan birinin kar dağıtımında yüzde 25+5 stopaj sonrası gelir vergisi ödenmemesi olduğunu bildirdi.

"İŞ KANUNU ÇOK KATI"

İş kanunun çok katı olduğuna işaret eden Avukat Abdullah Emili, Almanya'da yüzde 20 işçi-yüzde 20 işverence paylaşılan yüzde 40 oranında emeklilik-sosyal sigorta ödemesi olduğunu vurguladı. Almanya'da brüt ücret üzerinden anlaşmalar yapıldığını hatırlatan Emili, 10 kişiden fazla çalışanı bulunan işyerlerinde iş güvencesi olduğunu hatırlattı. Asgari ücretin güncel seviyesinin ise saat başına 9.19 Euro olduğunu söyledi. Almanya'ya ihracat yapan firmalara önemli bir uyarıda bulunan Abdullah Emili, mal gönderilirken fatura ve belgelere 'fatura bedeli ödeninceye kadar mal sahibi firmadır' uyarısını Almanca yazmaları halinde, ithalatçı firma iflas etse bile gönderilen ürünün yüzde 70'ine yakın bedelin alınabildiğini aksi takdirde iadenin yüzde 2-5'lerde kaldığını anlattı.

Kaynak: Bültenler