İnegöl köfte nasıl yapılır? 20 Kasım MasterChef yemekleri! En lezzetli İnegöl köfte tarifi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan ızgara köftedir. 19. yüzyılın sonlarında Balkanlardan İnegöl'e gelen Türk göçmenleri halkı tarafından yaratılan İnegöl köfte nasıl yapılır? 20 Kasım MasterChef yemekleri! En lezzetli İnegöl köfte tarifi!