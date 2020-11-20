İnegöl köfte nasıl yapılır? 20 Kasım MasterChef yemekleri! En lezzetli İnegöl köfte tarifi!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan ızgara köftedir. 19. yüzyılın sonlarında Balkanlardan İnegöl'e gelen Türk göçmenleri halkı tarafından yaratılan İnegöl köfte nasıl yapılır? 20 Kasım MasterChef yemekleri! En lezzetli İnegöl köfte tarifi!
Yuvarlak şekilde yoğrulur ve ızgarada pişirilen İnegöl köfte nasıl yapılır? 20 Kasım MasterChef yemekleri! En lezzetli İnegöl köfte tarifi!
MASTERCHEF İNEGÖL KÖFTE TARİFİ!
Malzemeler;
Yarım kilo kıyma
2 yemek kaşığı sıvı yağ
4 yemek kaşığı galeta
1 çay bardağı su
1 adet büyükçe kuru soğan ( suyunu değil, posasını kullanıyoruz)
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı karbonat
Kızartmak için ;
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı;
Öncelikle harcı hazırlamak için derince bir kaba kıymayı bırakıyoruz.
Kuru soğanı rendeleyip suyunu sıkıyoruz ve kıymanın üzerine bırakıyoruz.
Sırasıyla sıvı yağı, galetayı, tuzu, karbonatı, limon suyunu ( karbonatın üzerine gelecek şekilde döküyoruz) kıymaya katıyoruz.
Bir çay bardağı suyu da yoğururken ara ara dökerek 5-10 dakika yoğuruyoruz.
Yoğurulan kıymayı (en az 4-5 saat)dinlendiriyoruz.
Dinlenen kıymayı sıkma torbası ile ince ince sıkıyoruz.
Aralıklarla kesip tavaya koyarken elimizle şekillendiriyoruz.
Tavayı kızdırıp yağını döküp ocağın altını kısık ateşte açıp köfteyi sallayarak pişiriyoruz.