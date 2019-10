"İnegöl Güzelleşmeye Devam Ediyor"

17.10.2019 16:14

Bu dayanışma ve çalışma azmiyle dönem içerisinde pek çok ihtiyacımızı gidereceğimizi düşünüyorum" dedi.

İnegöl Belediyesi, asfalt ve tretuvar çalışmalarını Alanyurt bölgesinde sürdürüyor. Yeni Mahalle Albayrak Caddesi Konak Evler Sokakta devam eden çalışmaları, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

GÜZEL BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Bölgede altyapı çalışmaları tamamlanıp asfalt ve tretuvar çalışmalarında da sona gelinirken, Başkan Taban çalışma hakkında bilgiler verdi. İnceleme sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Yeni Mahalle Albayrak Caddesi Konak Evler Sokak bölgesindeyiz. Burada çok değerli çalışma arkadaşlarımız vatandaşlarımızdan gelen sorunlar üzerine; özellikle evlerin bahçelerine sular giriyordu ve bu bölgedeki yolların asfalt olmayışı ve eksik işlerin giderilmesi noktasında talepleri vardı. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı arkadaşlarımız yaptı ve burada çok güzel bir sonuç ortaya çıktı" dedi.

TÜM KURUMLAR ORTAK ÇALIŞTI

Yapılan çalışmanın altyapıyla ilgili kazı yapan tüm kurumların ilk ortak çalışması olduğuna da değinen Taban, şöyle konuştu: "Aslında normal bir asfaltlama çalışması gibi gözüküyor olabilir ama biraz detay vermek gerekirse; bu bölge içerisindeki kot problemlerinden kaynaklı olarak giderlerle ilgili, kanalizasyon ve yağmur sularıyla ilgili bazı sorunlar oluşuyordu. Biz ilçe belediyesi olarak şehrimizdeki tüm altyapı kuruluşlarıyla göreve geldiğimiz günden beri düzenli olarak toplantılar yapıyoruz. Bunu niçin yapıyoruz; girdiğimiz sokak ve caddelerde birlikte çalışma kültürünü artık biraz daha güçlendirerek o bölgedeki ihtiyaçları birlikte gidererek orada iş bırakmayacak şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Burasının da bunun bir başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Diğer tüm altyapı kuruluşlarımıza da ben teşekkür ediyorum. Kendi çalışma arkadaşlarımız tüm planlamayı yaptılar ve bölge üzerinde yerleşim olmayan, arsa pozisyonundaki yerlerin de parsellerine bacalarını ve bağlantılarını bırakarak hazır hale getirdiler. Bu da şehrimiz adına güzel bir kazanım oldu. İnşallah bunu biz daha güçlü bir şekilde bir kurum hafızasına dönüştürebilirsek hep birlikte; çünkü senkron çalışmak zorundayız. Herkes açısından bir kaynak kullanımı var. Bu kaynağı da en doğru şekilde hepimiz kullanmak zorundayız. Birlikte çalışma kültürü de arttıkça hem daha isabetli çalışmalar gerçekleştireceğiz hem de kaynaklarımızı doğru kullanacağız. Bu vatandaş açısından da memnuniyet getirecek. Her seferinde bu sokağı kaz, eksiği tamamla olmaması adına güzel bir birliktelik oldu. Ben başta kendi çalışanlarımız olmak üzere diğer altyapı kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum."

"Asfalt uygulaması yapılan bu sokak, bölgede kotun en düşük olduğu nokta ve buradaki su birikintilerini aşabilmek adına arkadaşlarımız kot ayarlamasını gerçekleştirdiler. Beraberinde ilgili parsellere bağlantılarını da yaparak güzel bir hale getirildi. Bugün asfaltımız da atılıyor, inşallah çok güzel bir şekilde buradaki mahalle sakinlerimiz bunu kullanmaya başlayacaklar."

BAŞKAN AKTAŞ'A TEŞEKKÜR

"Ben bir teşekkürü de kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a yapmak istiyorum. Kıymetli Başkanımız şehrimizin her alanında asfalt, altyapı, içme suyu, sulama gibi şehrin her anlamda ihtiyacı olan ve Büyükşehir'i ilgilendiren konularda bizlere destek olmaya devam ediyor. Çok büyük bir asfalt hamlesi başlatıldı. Alanyurt bölgesindeki hemşerilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Bunların her biri ihtiyaç ve bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında da Başkanımız hızlı şekilde hareket ederek ihtiyaçlarımızın giderilmesini sağladı. Şehrimiz güzelleşmeye, eksikleri giderilmeye devam ediyor. Bu dayanışma ve çalışma azmiyle dönem içerisinde pek çok ihtiyacımızı gidereceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: Bültenler