İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı genç yaralandı
03.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:36
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Şahin R. idaresindeki 16 F 9769 plakalı kamyonet, karşıya geçmeye çalışan Mustafa Salih A'ya (16) çarptı.
Yaralanan Mustafa Salih A, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek