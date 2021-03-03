İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı genç yaralandı
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İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı genç yaralandı

03.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:36

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Şahin R. idaresindeki 16 F 9769 plakalı kamyonet, karşıya geçmeye çalışan Mustafa Salih A'ya (16) çarptı.

Yaralanan Mustafa Salih A, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı genç yaralandı
İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı genç yaralandı
İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı genç yaralandı
İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı genç yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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