İnegöl'de üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan yere düşen kişi yaralandı.
09.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:42
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan yere düşen kişi yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi Yasemen Sokağı'ndaki evinin balkonunda oturan Durmuş Beşcan (60), korkuluklara tutunduğu sırada dengesini yitirerek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA