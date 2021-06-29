İnegöl'de tüm çeşmelerden kaynak suyu akacak
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İnegöl'de tüm çeşmelerden kaynak suyu akacak

İnegöl'de tüm çeşmelerden kaynak suyu akacak
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Gürel ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl ve İlçe Yöneticileri İnegöl'ün tamamına kaynak suyu ulaştıracak Hocaköy İçme Suyu Barajında incelemelerde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Gürel ile AK Parti İl ve İlçe Yöneticilerinin Pazartesi günü İnegöl'de gerçekleştirdiği inceleme ve ziyaretler kapsamında Hocaköy İçme Suyu Barajı da yerinde incelendi. Belediye Başkanı Alper Taban nezaretinde yapılan incelemede, BUSKİ yetkilileri de hazır bulundu.

17 Haziran tarihinde yeniden ihalesi yapılan barajın son durumu ve çalışmanın akıbetiyle ilgili bilgi alınırken, Belediye Başkanı Alper Taban Hocaköy İçme Suyu Barajının İnegöl'de tüm abonelere kaynak suyu ulaştıracağını söyledi. Başkan Taban, "Tüm çeşmelerden kaynak suyu akması için gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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