İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
13.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:46
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Ali Demirhan (56) idaresindeki 16 UC 70 plakalı araç, ilçe merkezi çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA