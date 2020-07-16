İnegöl'de temizlikte akıllı dönüşüm sürüyor
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İnegöl'de temizlikte akıllı dönüşüm sürüyor

İnegöl Belediyesi, daha yaşanabilir ve temiz bir İnegöl için hizmetlerini teknoloji ile birleştirerek verimliliği arttırıyor.

İnegöl'de temizlikte akıllı dönüşüm sürüyor
16.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:47

İnegöl Belediyesi, daha yaşanabilir ve temiz bir İnegöl için hizmetlerini teknoloji ile birleştirerek verimliliği arttırıyor. Bu adımlardan biri olan "Akıllı Atık Toplama Sistemi" hayata geçirildi. Şehirde tüm konteynırlar online olarak takip ediliyor. Ayrıca yeni sistemle birlikte merkez Turgutalp ve Yenice mahallelerinde de çöp günleri değişti. Belediye Başkanı Alper Taban, "Toplamda haftalık 8 bin kilometrelik bir ağ içerisinde dolaşıyoruz. Yeni sistemle beraber 3 bin 910 kilometre yapmış olacağız. Yüzde 50 gibi bir tasarruf sağlayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, encümen salonunda yeni sisteme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Taban, açıklamasına yaşanan elim kazaya değinerek; "Van'da bir keşif uçağımız düştü 7 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş ve milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

İnegölspor'un Play Off karşılaşmaları hakkında da konuşan Taban, "Önümüzdeki hafta İnegölspor'umuz bir üst lige çıkma adına Play Off karşılaşmalarına çıkacak. Takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Gönlümüz onlarla birlikte olacak. Beraberinde inşallah destek olabilmek adına işadamlarımızın da katkılarıyla 1 milyonluk bir destek sözü açıkladık" diye konuştu.

Akıllı Atık Toplama Sistemi hakkında da bilgi veren Taban, şöyle devam etti: "Bugün akıllı atık toplama sistemiyle ilgili toplandık. Çalışma arkadaşlarımızla beraber Turgutalp ve Yenice mahallelerimizin muhtarları da buradalar. Biliyorsunuz teknolojiye, yeniliğe, tasarrufa sürekli vurgu yapıyoruz. Kaynaklarımızı doğru yönetebilmek ve tasarruflu gidebilmek adına elde ettiğimiz her türlü kaynağı da yine vatandaşımıza döndürmek istiyoruz. Bunun en başında da aslında bildiğiniz gibi temizlik hizmetlerini kendi üzerimize alarak örnek bir belediyecilik ortaya koyabilmek adına adım atmıştık. Ben buradan tüm Belediye Başkanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; arkadaşlarımız en güzel şekilde görevlerini yerine getiriyorlar ve artık temizlik hizmetlerinde bizler İnegöl Belediyesi olarak evsel atıkları kendi araç gereçlerimiz, kendi ekibimiz ile en güzel şekilde topluyoruz. Bundan sonrası için de yapacağımız çalışmalarla çok daha verimli hale getireceğiz bu sistemi. Belirli yatırımlar yapıyoruz ve bunun karşılığını da topluyoruz. Hedeflerimiz var, evsel atıkları inşallah her binaya birer çöp bidonu teslim edeceğiz. Ayrıca her eve geri dönüşümlerle ilgili 100 bin konuta geri dönüşüm kutularını teslim edeceğiz. Biz artık kaynağında bunları ayrıştırmak istiyoruz. Geri dönüşümü de Allah'ın izniyle İnegöl Belediyesi yapsın istiyoruz. İş tek elden devam etsin istiyoruz"

Farkındalık oluşturmak için bu çalışmalara imza attıklarını ifade eden, "Akıllı dokunuşlar demiştik, küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturabiliriz diyorduk. İşlettiğimiz süreçleri aslında çok daha iyi bir noktaya getirdiğimizi ifade edebilirim. Burada bugün rota optimizasyonunu sağlayarak araçlarımızı dağınık bir toplama sisteminden düzenli bir toplama sistemine geçişini sağlamış oluyoruz. Örneğin 4 kırsal mahallemizin çöpünü 40 kilometrelik bir hatta toplarken, yeni rota optimizasyonuyla 7 kırsal mahallemizin çöpünü 18 kilometrelik hatta toplamış olacağız. Toplamda da haftalık 8 bin kilometrelik bir ağ içerisinde dolaşıyoruz. Yeni sistemle beraber 3 bin 910 kilometre yapmış olacağız. Yüzde 50 gibi bir tasarruf sağlayacağız. Hem yakıt anlamında hem trafikte dolaşan araçlar anlamında. Sadece bu da değil, bu rota optimizasyonuyla beraber 5 tane aracımız açığa çıkmış olacak. Tabi bu sadece araç değil içindeki şoförü, arkasındaki personelle beraber. Bu optimizasyonla beraber biz geri dönüşüm sistemini de buradan çıkan araçlarla yerine getirmiş olacağız" dedi.

2 mahallenin çöp günleri değişti

"Bu akıllı atık toplama neticesinde iki mahallemizin çöp toplama günleri değişiyor. Turgutalp Mahalle'mizde; salı-perşembe-cumartesi günü çöpler toplanırken yeni düzenlemede pazartesi-çarşamba-cuma günleri çöpler toplanacak" diyerek sözlerini sürdüren Taban, "Yenice Mahalle'mizde de pazartesi-çarşamba-cuma toplanırken salı-perşembe-cumartesi günleri çöpler toplanmaya devam edecek. Hedeflerimiz bu maliyetleri düşürmek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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