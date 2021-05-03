İnegöl'de pelikan sürprizi

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na gelen pelikanlar, görenleri şaşırttı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na gelen pelikanlar, görenleri şaşırttı. Pelikan sürüsü havadan da görüntülendi.

İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı'nda pelikan sürüsünü görenler şaşkınlık yaşadı. Daha önce ördek ve leyleklerin görüldüğü baraj gölünde bu kez pelikanlar boy gösterdi. Pelikan sürüsünü görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Barajın bulunduğu Hamzabey Mahallesi sakinleri, baraja her yıl leyleklerin geldiğini bu yıl da pelikanların gelmesiyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Pelikanları görünce aracıyla durarak o anı görüntüleyen Ahmet Saka, "Çok şaşırdım. Normalde bizim buralarda alışık olmadığımız pelikanlar gördük. Güzel bir manzara. Çekmek istedim ve görüntüledim. Çok hoşuma gitti. Daha önce pelikan görmemiştim" dedi. Zeynep Akyol ise, "Muhteşem bir şey, etkileyici. İlk defa pelikanları burada gördüm" ifadelerini kullandı.

Pelikan sürüsü havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ