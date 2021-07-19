İnegöl'de kurban hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl'de kurban hazırlıkları sürüyor

İnegöl'de kurban hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi, kurban bayramı öncesi muhtarlardan ve çiftliklerden gelen talepler üzerine kırsal mahalleler ağırlıklı olmak üzere 70 ayrı noktada kurban atıklarının toplanması için kurban çukuru açtı.

İnegöl Belediyesi, kurban bayramı öncesi muhtarlardan ve çiftliklerden gelen talepler üzerine kırsal mahalleler ağırlıklı olmak üzere 70 ayrı noktada kurban atıklarının toplanması için kurban çukuru açtı.

Kurban bayramına ilişkin hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bu kapsamda kurban atıklarının toplanması adına ağırlıklı olarak kırsal mahalleler olmak üzere 70 ayrı noktada kurban çukuru oluşturdu. Aynı zamanda 14 ekiple kurban atıklarını toplama çalışması da yapacak olan İnegöl Belediyesi, dileyen vatandaşların kurban çukurlarını da kullanabileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamada kurban çukurlarının yerleri şöyle sıralandı: "Çeltikçi dere yanı sokak, Kozluca yolu uygun çiftlik, İsaören yoğurtçu çiftlik, Eski Hocaköy yolu yıldız çiftlik, Hocaköy yolu fatih balcı çiftlik, Ahmet Türkel çevre yolu Kalkancı çiftlik, Ahmet Türkel Çevre Yolu Selimin çiftlik, Hocaköy yolu büyük çiftlik, Dağ yolu sokak kümeevler çiftlik, Deydinler yolu zot kadir çiftlik, Eski kulaca yolu sınırtaş arkası çiftlik, Mesudiye mezarlık yolu yurttaş çiftlik, Çeltikçi 5725. Sokak Yusuf çiftlik, Ahmet Türkel çevre yolu gasılhane karşısı 2 çiftlik, Çeltikçi dere yanı kırcalı yapı arkası murat çiftlik, Çeltikçi Orçam yanı yavuz çiftlik, Hocaköy yeni cami altı sırımlar mevki Mehmet araz çiftlik, Yeni Hoca köy yolu Kasapoğlu çiftlik, Mahmudiye mahallesi cengiz sokak sonu Saim çiftlik, Mahmudiye mahallesi cengiz sokak sonu Şaban çiftlik, İclaliye köyü, Cemiyet köyü, Olukman, Dömez, Akbaşlar, Şipali, Tekke, Karalar, Halhalca, Çavuşköy, Sungurpaşa, Karagölet, Boğazköy, Hamzabey, Süpürtü, Aşağıballık, Yukarıballık, Dipsizgöl, Bahçekaya, Eskibahçekaya, Bilalköy, Kulaca, Çayyaka, İsaören, Deydinler, Muratbey, Ortaköy, Yiğitköy, Kayapınar, Kıran, Karakadı, Güzelyurt, Kurşunlu, Küçükyenice, Eymir, Süpürtü, Hacıkara, Tahtaköprü, Tüfekçikonak, Karacakaya, Yeniköy, İhsaniye, Gündüzlü, Yeniceköy, Suluköy, Turgutalp, Esenköy, Cerrah, Edebey ve Kalburt."

Öte yandan, Yeniceköy ve Cerrah bölgesinde açılacak 9 adet kurban çukurunun detaylı adresleri ise şöyle: Yeniceköy; 500 evler otobüs durağı yanı, 1000 evler çamlık pide karşısı, Karşıyaka Caddesi, Çağlayan Okul karşısı. Cerrah; Edebey Caddesi sonu, Terminal Caddesi sonu, Dere Çınar karşısı dere boyu, Kiremitlik Caddesi sonu, Kalburt yolu üzeri Cerrah Ürün Toplama Merkezi Karşısı.

Kurban çukurlarının yaz aylarında sıcaklıkların yüksek olması ve koku sorunu oluşturmaması adına bayramın 2'nci günü (21 Temmuz Çarşamba) sabah saatleri itibariyle kapatılmaya başlayacağı ifade edildi.

Kurban çukurlarının yanı sıra, merkez mahallelerde 153 Çözüm Merkezi'ni arayan vatandaşların kurban atıkları ücretsiz olarak adreslerinden alınacak. - BURSA

İnegöl'de kurban hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı
Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Kaan Yıldırım Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Mehmet Topal Alper Yılmaz Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnegöl'de kurban hazırlıkları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 11:46:29. #1.14#

title