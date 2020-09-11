Karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemi
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Karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemi

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina sürecine alınan şahıslar, güvenlik güçleri tarafından denetlendi. Bu denetimler kapsamında, karantina kurallarına uymayan 4 kişi hakkında, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

11.09.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:59

Bursa İnegöl Başsavcılığı, karantina kurallarına uymayarak, halk sağlığını tehlikeye atan 4 kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurdu.

İnegöl ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu tespit edilerek, karantina uygulananlar, polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Bu kontroller sırasında evlerinde bulunmayanlara para cezası kesilip, adli mercilere bilgi veriliyor. Savcılık da soruşturma başlatıyor . Bu kapsamda İnegöl Başsavcılığı bugün yazılı bir açıklama yaparak karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi hakkında ceza davası açıldığını belirtti.

HALKI TEHLİKEYE ATIYORLAR

Açıklamada, "Kovid-19 hastası ya da temaslısı olarak teşhis konulan ve evde izleme altına alınan şahısların kontrolleri, emniyet ve jandarma personeli tarafından yapılmaktadır. Son dönemde evde yapılan kontrollerde ilgililerin karantina tedbirine uymayarak evde bulunmadıklarının tespit edilmeye başlandığı, bu durumun kişinin hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını ciddi manada tehlikeye attığı, virüsün bulaşıcılık hızını artırdığı tespit edilmiştir" denildi.

Ayrıca, karantina kuralını ihlal eden 4 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesince 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı bildirildi.

Karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (10)
METİN: Boş beleş haber cezaydı bilmem ne he he canım göle maya çalsam tutarmı hesabı traşşşş
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CENK: Kurallara uymayanlar mutlaka cezalandırılmalıdır.Kasıtlı hastalığı yayarak devlet bütçesine zarar verdiren insanların hastalanmasına ve ölümüne neden olanlar cinayet işlemişlerdir.cezalarını çekmeliler.
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1982 ANAYASASI''NDAN: Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md. ) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. GÜNÜMÜZDE BU MADDE HÜKÜMLERİNİ İHLAL EDENLER VAR MI YOK MU ? VAR SA NE YAPMALI ?
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