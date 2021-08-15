İnegöl'de izinsiz havai fişek gösterisine para ve hapis cezası
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İnegöl'de izinsiz havai fişek gösterisine para ve hapis cezası

İnegöl'de izinsiz havai fişek gösterisine para ve hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özellikle yaz aylarında düğün, eğlence ve organizasyonlarda izinsiz olarak kullanımı yapılan havai fişek gösterisi ve yanıcı/patlayıcı madde kullanımına karşı İnegöl Belediyesi, vatandaşlara uyarı ve hatırlatmada bulundu.

Özellikle yaz aylarında düğün, eğlence ve organizasyonlarda izinsiz olarak kullanımı yapılan havai fişek gösterisi ve yanıcı/patlayıcı madde kullanımına karşı İnegöl Belediyesi, vatandaşlara uyarı ve hatırlatmada bulundu.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "28.05.2019 tarih ve 88 sayılı Bursa Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen kişi ve yerler dışında eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek gibi yanıcı-patlayıcı maddeler kullanmak ateşlemek gibi benzeri faaliyetler yasaklanmıştır. Alınan karar neticesinde günümüze kadar gelen süreçte yasak devam etmekte olup, bu tür piroteknik maddelerin kullanımı konusunda düğün ve organizasyon şirketlerine tebligatlarımızı belirli aralıklarda yapmaktayız. Bu kapsamda düğünler, özel günler, kutlamalar diğer etkinliklerde, şenlik ve işaretleme fişekleri (havai fişek, torpil, konfeti, sis bombası, vb) olarak adlandırılan piroteknik maddelerin kullanımı mevzuatta açıkça belirlenmiş olan kurallara göre yapılması gerekmektedir."

Açıklamanın devamında ise, insan ve hayvan sağlığına zarar veren, gürültü kirliliğine sebep olan ve büyük çaplı yangınların meydana gelmesine neden olabilecek havai fişeklerin mevzuata aykırı olarak kullanıldığı tespit edildiğinde cezai işlem uygulanacağını belirten İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, "Havai fişek ve yanıcı-patlayıcı maddelerin izinsiz kullanımı konusunda tespiti halinde bu kişilerin TCK 140-144 maddeleri kapsamında hapis cezası, Çevre Kanunu 20.maddesi kapsamında ise 48 bin 275 TL'ye kadar para cezasına çarptırılabileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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