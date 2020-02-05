İnegöl'de iki katlı ev yanarak kül oldu
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İnegöl'de iki katlı ev yanarak kül oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kül oldu.

05.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:22
İnegöl'de iki katlı ev yanarak kül oldu

'nın ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Doğanyurdu Mahallesi'nde 'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin yandığını gören ev sahipleri yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kısa sürede alev topuna dönen 2 katlı ev yanarak küle döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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