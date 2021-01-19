İnegöl'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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İnegöl'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

19.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:30
İnegöl'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adnan K. idaresindeki 10 E 4158 plakalı otomobil, yoğun sisin etkili olduğu Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu mevkisinde Mesut Ş'nin kullandığı 16 BJL 40 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Olayda yaralanan Adnan K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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