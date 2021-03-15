İnegöl'de gün batımı görenleri mest etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan yağmur sonrası gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İnegöl'de gün boyunca güneşli bir hava hakim oldu. Akşam saatlerinde güneşin batımı izleyenleri mest etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Bulutların ardından batan güneş seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, muhteşem manzarayı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

(Seyfettin Aras/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı