İnegöl'de Ayşe Taş ile sanat dolu gece

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Şehrin kültür sanat hayatına yön verecek organizasyonlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, Ocak ayı etkinlikleri kapsamında hem kulakların pasının silindiği hem de eğlence dolu anların yaşandığı bir konser düzenledi. İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Ayşe Taş, İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çarşamba akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konser, Cem Taşkıner'in sunumuyla Şef Diler Yalaza yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri ile başladı. Koro ve solo eserlerle sahne alan İnegöl Belediyesi TSM Korosu, her bir performansıyla alkış aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise TRT Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Ayşe Taş sahne aldı. Salonu dolduran vatandaşların alkışlarıyla sahneye gelen sanatçı, 1 buçuk saate yakın sahnede kalarak birbirinden eşsiz eserleri İnegöllüler için seslendirdi. Kimi zaman hüzünlendiren eserler, kimi zaman ise salondaki vatandaşları oynatan şarkılarla Ayşe Taş, İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da sahneye gelerek sanatçıya gecenin anısına hediye takdiminde bulundu.

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