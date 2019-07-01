İnegöl'de 40 bin ton patates hasadı bekleniyor
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bu sene 40 bin ton patates hasadı beklediklerini söyledi.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bu sene 40 bin ton patates hasadı beklediklerini söyledi.
Kırsal Kulaca ve Alibeyköy mahallelerini ziyaret eden Çelik, üreticilerle bir araya geldi.
Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Çelik, bu sene İnegöl'de 11 bin dekarda patates üretimi yapıldığını söyledi.
Bunun 7 bin dekarının sözleşmeli, 4 bin dekarının ise bireysel olarak yapıldığını ifade eden Çelik, "Bu sene patatesten yaklaşık 40 bin ton hasat bekliyoruz. Fiyat olarak da bugün araba üzerinde 1,80-2 lira arasında patatesi veriyoruz. Verim de güzel, durum da güzel. İnşallah bu sonuna kadar böyle gider." dedi.
Kaynak: AA
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