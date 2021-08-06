İnegöl Belediyespor Filaması 3. Kez Ağrı Zirvesinde
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İnegöl Belediyespor Filaması 3. Kez Ağrı Zirvesinde

İnegöl Belediyespor Filaması 3. Kez Ağrı Zirvesinde
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyespor Dağcılık Branşı sporcusu Diler Yalaza, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan 5137 rakımlı Ağrı Dağı zirve tırmanışıyla zirveye flamayı açtı.

Faaliyet gösterdiği her alanda farkını ortaya koyan İnegöl Belediye Spor Kulübü, dağcılık branşında yeni başarılar elde etmeye devam ediyor. İnegöl Belediyespor Dağcılık Branşı sporcusu Diler Yalaza, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan 5137 rakımlı Ağrı Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Belediyespor flaması, bu faaliyetle 3'üncü kez Ağrı zirvesinde dalgalandı.

Kulüp sporcusu Diler Yalaza, 30 Temmuz'da Ağrı Doğu Beyazıt ilçesinden başlayan faaliyette 31 Temmuz'da 3200 rakımdaki ilk kamp alanında 1 gece kamp atıp, 1 Ağustos'ta 4200 rakımdaki kamp alanına ulaştı. Aynı gece saat 02.00'de 5137 metre rakımdaki Ağrı Dağı zirvesine hareket eden Yalaza, saat 08.30'da zirveye ulaşarak Ağrı Dağı zirvesine İnegöl Belediyespor flamasını taşıdı.

KAR VE TİPİYE YAKALANDI

Zirveye ulaştıktan sonra 09.00'da inişe geçen sporcu, bozulan hava şartlarının beraberinde getirdiği bulgur kar tipisi ve rüzgâr nedeniyle kardan ve tipiden kayganlaşan kayalarda 4 saatlik zorlu dağ inişi gerçekleştirdi. 4200 kampına ulaşan Diler Yalaza, çadırlarını toplayıp aynı gün rakım hastalığı olan bulantı, baş ağrısı gibi fizyolojik rahatsızlıklardan kurtulmak için 3200 kampına iniş yaptı. Sabah 02.00'de başlayan zirve tırmanışı akşam saat 18.30'da 3200 kampına varışla sona erdi.

3200 kampına kadar süren yağış tırmanış ve inişi zorlaştırsa da faaliyet 02 Ağustos tarihinde başarı ile tamamlanmış oldu. 03 Ağustos'ta 3200 kampı toparlanıp sonrasında Doğu Beyazıt ilçesi Çevirme köyüne kadar 3 saatlik yürüyüşle faaliyeti tamamlayan Diler Yalaza, ardından İnegöl'e döndü.

Kaynak: Bültenler

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