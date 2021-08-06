İnegöl Belediyespor 2. Lig Voleybol Takımı Serkan Seçkin'e Emanet

İnegöl Belediyespor 2. Lig Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi antrenör Serkan Seçkin ile anlaştı. Yardımcı antrenörlüğü Eyüp Efe'nin üstlendiği teknik ekip ile bugün kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

İnegöl Belediyespor, yeni sezon öncesi 2. Lig Voleybol Takımı antrenörlüğü için Serkan Seçkin ile anlaştı. Seçkin'in yardımcılığını Eyüp Efe üstlenirken, tecrübeli teknik ekip ile bugün kulüp tesislerinde sözleşme imzalandı.

Belediye Başkanı ve İnegöl Belediye Spor Kulübü Başkanı Alper Taban'ın katıldığı imza töreninde, Serkan Seçkin ve Eyüp Efe ile sözleşme imzalandı. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Bugün Belediyespor 2. Lig Voleybol Takımımızın antrenörleri ile imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz Efeler Ligindeki takımımızla ilgili bir karar vermiştik. Takımımız ligden çekilmişti, sonrasında da Büyükşehir Belediyemize takımımızın yarışma haklarını devretmiştik. Sonrasında yine branşımızda 2. Ligden devam edecek şekilde kendi oyuncularımız ve kendi yerli teknik ekibimizle yeni bir başlangıç yapıyoruz" dedi.

ALTYAPIDAN YETİŞEN SPORCULARLA MÜCADELE EDİLECEK

İnegöl'ün genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, "30 yaş altı yaklaşık 120 bin, öğrenci olarak da 60 bin nüfusa sahibiz. Biz tüm evlatlarımıza, gençlerimize her branşta erişmek ve ulaşmak istiyoruz. Voleybol branşında da kıymetli hocalarımızın geçmiş tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Özellikle kendi yetiştirdiğimiz sporcularla yolumuza devam ederek yeni başarılar elde etmek istiyoruz. Önceliğimiz kendi şehrimizin çocukları, evlatları. İnşallah gençlerimize dokunabilirsek hem onlar adına hem bizim adımıza bir kazanç olacak. Öncelikli olarak takımımızı bir üst lige taşımayla alakalı mücadele vereceğiz. Hocalarımız da bugün itibariyle resmi sözleşmeyi imzalayarak takımımıza güç katmış olacaklar" diye konuştu.

BU SÜRECİ ÇOK GÜZEL İŞLEYECEĞİZ

Antrenör Serkan Seçkin ise "Bu göreve uygun görülmek ekibimizi ve beni gururlandırdı. Önümüzde çok güzel bir süreç var. Bu süreci çok güzel işleyeceğimize inanıyoruz. Arkadaşlarımızla kurduğumuz hayal şöyle; en ücra köşedeki köy okullarımıza dahi giderek oradaki çocuklarımızı İnegöl aşkıyla aşılayıp İnegöl'ümüz, Bursa'mız ve ülkemize faydalı insanlar olması için mücadele edeceğiz. Voleybol olarak da öncelikle kendi kulübümüze, Bursa'mız ve milli takımımızda iyi yerlere gelmeleri için çalışacağız" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler