İnegöl Belediyespor 2. Lig Voleybol Takımı Serkan Seçkin'e Emanet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl Belediyespor 2. Lig Voleybol Takımı Serkan Seçkin'e Emanet

İnegöl Belediyespor 2. Lig Voleybol Takımı Serkan Seçkin'e Emanet
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyespor 2. Lig Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi antrenör Serkan Seçkin ile anlaştı. Yardımcı antrenörlüğü Eyüp Efe'nin üstlendiği teknik ekip ile bugün kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

İnegöl Belediyespor, yeni sezon öncesi 2. Lig Voleybol Takımı antrenörlüğü için Serkan Seçkin ile anlaştı. Seçkin'in yardımcılığını Eyüp Efe üstlenirken, tecrübeli teknik ekip ile bugün kulüp tesislerinde sözleşme imzalandı.

Belediye Başkanı ve İnegöl Belediye Spor Kulübü Başkanı Alper Taban'ın katıldığı imza töreninde, Serkan Seçkin ve Eyüp Efe ile sözleşme imzalandı. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Bugün Belediyespor 2. Lig Voleybol Takımımızın antrenörleri ile imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz Efeler Ligindeki takımımızla ilgili bir karar vermiştik. Takımımız ligden çekilmişti, sonrasında da Büyükşehir Belediyemize takımımızın yarışma haklarını devretmiştik. Sonrasında yine branşımızda 2. Ligden devam edecek şekilde kendi oyuncularımız ve kendi yerli teknik ekibimizle yeni bir başlangıç yapıyoruz" dedi.

ALTYAPIDAN YETİŞEN SPORCULARLA MÜCADELE EDİLECEK

İnegöl'ün genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, "30 yaş altı yaklaşık 120 bin, öğrenci olarak da 60 bin nüfusa sahibiz. Biz tüm evlatlarımıza, gençlerimize her branşta erişmek ve ulaşmak istiyoruz. Voleybol branşında da kıymetli hocalarımızın geçmiş tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Özellikle kendi yetiştirdiğimiz sporcularla yolumuza devam ederek yeni başarılar elde etmek istiyoruz. Önceliğimiz kendi şehrimizin çocukları, evlatları. İnşallah gençlerimize dokunabilirsek hem onlar adına hem bizim adımıza bir kazanç olacak. Öncelikli olarak takımımızı bir üst lige taşımayla alakalı mücadele vereceğiz. Hocalarımız da bugün itibariyle resmi sözleşmeyi imzalayarak takımımıza güç katmış olacaklar" diye konuştu.

BU SÜRECİ ÇOK GÜZEL İŞLEYECEĞİZ

Antrenör Serkan Seçkin ise "Bu göreve uygun görülmek ekibimizi ve beni gururlandırdı. Önümüzde çok güzel bir süreç var. Bu süreci çok güzel işleyeceğimize inanıyoruz. Arkadaşlarımızla kurduğumuz hayal şöyle; en ücra köşedeki köy okullarımıza dahi giderek oradaki çocuklarımızı İnegöl aşkıyla aşılayıp İnegöl'ümüz, Bursa'mız ve ülkemize faydalı insanlar olması için mücadele edeceğiz. Voleybol olarak da öncelikle kendi kulübümüze, Bursa'mız ve milli takımımızda iyi yerlere gelmeleri için çalışacağız" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Onur Akay Seda Sayan Sezen Aksu Yusuf Güney
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Burak Elmas Caner Erkin Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnegöl Belediyespor 2. Lig Voleybol Takımı Serkan Seçkin'e Emanet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:42:17. #1.16#

title