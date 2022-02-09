İndirimli hapis cezası kararına tepki gösteren babaya 'hakaret'ten dava

ANKARA (DHA) - ANKARA'da antrenmandan dönen bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olan alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'e, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine baba Menderes Gündüz, tepki gösterdi. "Bu verdiğiniz kararla katili koruyorsunuz" diyerek tepki gösteren Gündüz hakkında 'hakaret' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Batıkent Çakırlar Caddesi'nde geçen yıl 15 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan ve 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, mahkemece tutuklandı. Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu kaydedildi.