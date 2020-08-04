İncirliova Kaymakamı Sürücü, veda ziyaretlerinde bulundu
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İncirliova Kaymakamı Sürücü, veda ziyaretlerinde bulundu

Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, ilçede veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

İncirliova Kaymakamı Sürücü, veda ziyaretlerinde bulundu
04.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:26

Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, ilçede veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçede 5 yıldır görev yapan Sürücü, İncirliova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret etti. Ziyarette Sürücü'yü Oda Başkanı Eyüp Salık karşıladı. Salık, Sürücü'ye ilçedeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket sundu.

Daha sonra İncirliova Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Sürücü, burada Oda Başkanı Ali Kaykı ve odanın ikinci başkanı İsmail Akça ile bir araya geldi.

Sürücü son olarak İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret etti.

Sürücü, İncirliova'da görev yapmanın gururunu yaşadığını belirterek şöyle dedi:

"İncirliova'dan güzel hatıralarla ayrılıyorum. Birlikte sizlerle görev yapmanın, ilçe halkına hizmet etme onuruna sahip oldum. Yeni görev yerim Ankara'da da eviniz, bir kapınız her zaman olacaktır. Hakkınızı helal ediniz."

Kaynak: AA

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