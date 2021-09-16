İncirliova'da son 24 saat içinde 5 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İncirliova'da son 24 saat içinde 5 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İncirliova'da son 24 saat içinde 5 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde son 24 saat içerisinde 5 kişi hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde son 24 saat içerisinde 5 kişi hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

Uzun yaşam kenti olarak bilinen Aydın'da görülen ölüm vakaları vatandaşları endişelendirdi. İncirliova ilçesinde son 24 saat içerisinde 5 kişi hayatını kaybetti. 4 Temmuz 1987 tarih ve 3392 sayılı kanun ile ilçe statüsüne kavuşan İncirliova'da 34 yıldır bir gün içerisinde görülen en fazla ölümlerden biri de son 24 saat içerisinde yaşandı. 2020 yılına göre 26 bin 862'si erkek 27 bin 137'si kadın olmak üzere toplamda 53 bin 999 nüfusa sahip ilçede vatandaşlar, İncirliova Belediyesi tarafından peş peşe gönderilen vefat duyuruları ile irkildi. 3'ü erkek, 2'si bayan toplam 5 kişinin vefat ettiği ilçede vatandaşlar ölüm sayılarının artmasını endişe verici olarak değerlendirdi. - AYDIN

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Haber: İncirliova'da son 24 saat içinde 5 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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