İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Bahçeye drone düştü, savaş uçakları havalandı

Adana'da, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan drone, paniğe neden oldu. Bir süre sonra üssün bahçesine düşen drone, terörle mücadele polislerince incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı art arda havalandı.

İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde drone uçurulduğu ihbarı yapıldı. Üsse, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi.

ÜSSÜN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Bir süre sonra drone'un İncirlik Üssü'ndeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler, drone'u düştüğü yerden alıp, incelemek üzere emniyete götürdü. Basit drone olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi. Polis, şimdi drone'un ne amaçla İncirlik Üssü'nde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Öte yandan droneda kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacağı öğrenildi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı, hangardan çıkarak peş peşe havalandı.

3 YIL ÖNCE DRONE UÇURAN RUS VATANDAŞ TUTUKLANMIŞTI

Yaklaşık 3 yıl önce Rusya uyruklu bir şahıs, İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR