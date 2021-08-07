İncir Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mudanya'daki bahçelerde incelemelerde bulundu
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İncir Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mudanya'daki bahçelerde incelemelerde bulundu

İncir Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mudanya'daki bahçelerde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

İncir Araştırma Enstitüsü uzmanları, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki incir bahçelerinde, meyve dökümlerine yönelik incelemelerde bulundu.

İncir Araştırma Enstitüsü uzmanları, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki incir bahçelerinde, meyve dökümlerine yönelik incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Erbeyli ilçesinde faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar, teknik personeller ile kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, meyve dökümlerinin kış mevsiminde yaşanan soğuk zararının yanı sıra yetersiz döllenme, bozuk ilek ve kısmen incir kara sineği zararlısından kaynaklandığı tespit edildi.

İncelemelerin ardından üreticiler yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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