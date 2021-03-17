İnci Yeşilyurt kimdir?

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İnci Yeşilyurt kimdir? sorusu merak edilen konular arasında. Eğitim hayatıyla dikkat çeken başarılı yazar hakkında aranan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

İNCİ YEŞİLYURT KİMDİR?

1964 Tarsus doğumlu. İlk ve orta öğrenimi İstanbul Kültür Koleji ve İstanbul Çavuşoğlu Lisesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi'nin ardından, Inséad'da İletişim eğitimlerini tamamladı.

Evlilik ve İletişim Danışmanı İnci Yeşilyurt, Aile Yaşamını Koruma Derneği Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Özellikle eşler arasında yaşanan iletişim problemlerine sunmuş olduğu çözümler ile mutlu aile yaşantısına katkılar sağlayan Yeşilyurt, ülkemizde, ilk kez evlilik öncesi sertifikalı eğitimi projelendirmiştir. İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesinde Evliliğin Püf Noktaları Adı altında, ardından Evlilik Vizesi olarak hayata geçmesine katkı sağlamıştır. Evlilik öncesi eğitimin sosyal devlet politikası haline gelmesini sağlayan İnci Yeşilyurt aslen 1964 yılında Mersin Tarsus'ta dünyaya gelmiştir.

İNCİ YEŞİLYURT KİTAPLARI

Aşkım Ayağını Denk Al, Beyni Bakire Aşıklar, Vitrinsizsiniz, Benim Kocam Çok Zor, Kadınlar Aşk İster Öküze Gider ve Kocacığım İstersem Kölem Olursun isimli kitaplara imzasını atmıştır.