İnci kefalinin zorlu göçü sürüyor
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İnci kefalinin zorlu göçü sürüyor

İnci kefalinin zorlu göçü sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığının tatlı sulara zorlu göçü sürüyor.

Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığının tatlı sulara zorlu göçü sürüyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölünde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara başlattığı göç devam ediyor. Karların erimesiyle debisi yükselen derelerde akıntının tersine adeta uçarcasına önüne çıkan engelleri aşan inci kefali balığının bu seneki göçü ise pandemi nedeniyle sessiz bir şekilde sürüyor. - VAN

İnci kefalinin zorlu göçü sürüyor
İnci kefalinin zorlu göçü sürüyor
İnci kefalinin zorlu göçü sürüyor
İnci kefalinin zorlu göçü sürüyor
İnci kefalinin zorlu göçü sürüyor
İnci kefalinin zorlu göçü sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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