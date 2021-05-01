İnci kefalinin tatlı sulara göçü başladı

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl av yasağının başladığı 15 Nisan'dan itibaren üremek için Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru giden inci kefalinin göçü adeta görsel şölene dönüşüyor.

Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan inci kefali, üremek için akıntının tersine yüzerek büyük bir mücadele veriyor.

Önüne çıkan engelleri geçmek için uçarcasına zıplayan inci kefalinin, bu yıl ilk olarak Van Gölü'nden Akköprü Deresi'ne ve Erçek Gölü'nden Karagündüz Mahallesi'ndeki tatlı su kaynağına girdiği görüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, av yasağının başladığı günden bu yana denetimlerini 7/24 sürdürdüklerini belirtti.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin sürüler halinde tatlı sulara doğru göç etmeye başladığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk balık göçünü, Van Gölü'nden Akköprü Deresi'ne, Erçek Gölü'nden Karagündüz Mahallesi'ndeki tatlı su kaynağına girdiğini tespit ettik. Bu göçün ileriki yıllarda da devam etmesi için balığı korumamız lazım. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerimizle koordineli çalışarak 7/24 sahada inci kefali balığını korumak için mücadele ediyoruz. Üremek için dereye giren inci kefali balıkların tekrardan Van Gölü'ne dönmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Burada aslında korunan sadece balık değil, bölgedeki 15 bin insanın ekmek parası, geçim kaynağı korunuyor. Çünkü Van Gölü'ndeki inci kefali stokundan 15 bin insan geçimini sağlıyor. Bu stokun devamlılığı üreme dönemindeki akarsudaki yumurtadan çıkacak olan balıklara bağlıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı