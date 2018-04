İnci Gs Yuasa, Cemat Hannover Fuarı'na Katıldı

Almanya'da İnci GS Yuasa rüzgarı

Lojistik, intralojistik ve lojistik bilişimi teknolojilerinin yenilikçi bir anlayışla tek çatı altında toplandığı CeMAT fuarında İnci Battery, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yeni ürünlerini tüm dünyanın beğenisine sundu.

CeMAT Fuarı'nda lojistik, intralojistik ve lojistik bilişim teknolojilerinin dünya çapındaki dev firmaları bir araya geldi. İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa'nın endüstriyel akü markası İnci Battery'nin de katıldığı fuarda, İnci Battery'nin Traksiyoner aküleri, stasyoner aküleri ve endüstriyel müşteri çözümleri fuarın ilgi odağı oldu. İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik ve OE ve Endüstriyel Akü Direktörü Kojiro Shibata'nın da yer aldığı fuar büyük ilgi gördü.

Elbirlik: Global pazarın en önemli oyuncularından olacağız

Dünya devleri ile aynı sahayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu aktaran İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, Türkiye'nin en önemli endüstriyel akü üreticisi ve ihracatçısı bir firma olarak sektörel gelişmeleri an be an takip ettiklerini vurguladı. Gelecekle ilgili hedefleriyle ilgili de bilgi veren Elbirlik, "Türkiye'nin sektör lideri oyuncularından biri olarak en temel hedefimiz müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılamak. 1998 yılından beri faaliyet gösterdiğimiz endüstriyel akü alanında bugün yaptığımız tüm yatırımların ve yakaladığımız yüksek müşteri memnuniyetinin sayesinde Türkiye'nin lideriyiz diyebiliyoruz. Son zamanlarda lider pozisyonumuzun bir gereği olarak ülkemizi yurt dışında temsil edebilmek ve ülkemiz ekosistemine daha yüksek katma değer yaratmak için ihracat çalışmalarımıza ağırlık vermiş durumdayız. Yaptığımız atılımlarla birlikte özellikle Avrupa merkezli bir gelişim ve yaygın bir bayi ağına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda yeni yatırımlarda yaparak üretim kapasitemizi geliştirme yoluna gittik. Uluslararası arenada gördüğümüz ilgiden sonra endüstriyel akü alanında global pazarın en önemli oyunculardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi söyleyebilirim. Güçlü Ar-Ge ekibimiz ve yenilikçi bakış açımızla hem günümüz ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılıyor, hem de geleceğin teknolojisini takip ederek kendimizi sürekli geliştiriyoruz" dedi.

Traksiyoner aküler BS Hücre standardında üretilecek

Sektördeki gelişmeleri bu gibi fuarlarla birlikte daha yakından inceleme ve deneyimleme şansına sahip olduklarını dile getiren OE ve Endüstriyel Akü Direktörü Kojiro Shibata, "DIN standartlarıyla üretilen traksiyoner akülerimizi bu sene itibariyle BS (British) Hücre Standardında da üreteceğiz. Uzun ömürleri, güvenli kullanımları, kısa sürede şarj olmaları ve daha düşük enerji maliyetiyle, elektrik enerjisiyle çalışan araçlar için en uygun çözümü İnci GS Yuasa kalitesiyle sunulan traksiyoner aküler elektrik enerjisiyle çalışan araçların yanı sıra; forkliftler, taşıma bantları ve temizlik makinelerinde de kullanılıyor" dedi.

İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında

Temeli 1952 yılında atılan İnci Holding'in önemli iştiraklerinden İnci Akü A.Ş., Cevdet İnci tarafından 1984 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu. 1984 yılındaki kuruluşunun hemen ardından 1985 yılında araç üreticileri ile ilk çalışmalarına başladı. 2009 yılında Akü sektöründe ilk Ar-Ge merkezini kuran firma, 2010 yılında sektöründe ilk TURQUALITY belgesini aldı. İnci Akü, yıllık hazırlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500, Türkiye'nin ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında 2006'dan bu yana her yıl yer almaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan 'ilk 1.000 ihracatçı' sıralamasında yer alan İnci Akü, uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesinde 4 yıldan bu yana ilk 100 arasındaki yerini korumaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, 2014 yılında ilk kez düzenlediği İnovaLİG yarışmasında, başvuru yapan 400 şirket arasından "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde 'Birinci' oldu.

İnci Holding'in öncü şirketlerinden İnci Akü, gücünü Japon devi GS Yuasa'nın küresel deneyimi ve yeni nesil akü teknolojileri konusundaki birikimi ile birleştirerek 2015 yılı itibariyle İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Manisa'da 2 üretim tesisi ve İstanbul'da Merkez Satış& Pazarlama Ofisi bulunuyor. 2010 Temmuz ayına temellerini attığı Manisa'daki 2. tesis, Türkiye'nin ilk BREEAM (BuildingResearchEstablishmentEnvironmentalAssessmentMethod) sertifikalı üretim tesisi olma özelliğine sahip.

İnci Akü, Yuasa, EAS, Hugel, Blizzaro ve İnci Battery markalarıyla üretim yapan firma, yurtiçinde 80 ana bayi, 200 Enerji Uzmanı, 3.500 perakende satış noktası ve 300 yetkilendirilmiş servisi ile tüketiciye ulaşıyor. Ayrıca yurtdışında güçlü distribütör ağıyla, 4 kıtada 80'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.