İnci Çayırlı kimdir? İnci Çayırlı hayatı ve sanatı!
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İnci Çayırlı kimdir? İnci Çayırlı hayatı ve sanatı!

İnci Çayırlı kimdir? İnci Çayırlı hayatı ve sanatı!
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Türk sanat müziğinin usta ismi, koro şefi ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı'nın bugün akşam saatlerinde İstanbul'da yaşamını yitirdiği açıklandı. Peki, İnci Çayırlı kimdir? İşte, İnci Çayırlı hayatı ve sanatı!

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden, koro şefi ve devlet sanatçısı 86 yaşındaki İnci Çayırlı'nın bugün akşam saatlerinde İstanbul'da yaşamını yitirdiği açıklandı. Peki, İnci Çayırlı kimdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?

İnci Çayırlı, Türk Sanat Müziği yorumcusu, koro şefidir.

HAYATI

1935 yılında İstanbul'da doğdu. Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirdi. Bestekâr dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başladı ve 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sâdi Yâver Ataman'ın asistanı oldu. 1954 yılında İstanbul Radyosu'na girdi. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk korosunda da uzun yıllar çalıştı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdi. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı bu alanda bir de altın plak sahibidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1977 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başladı. 1977-1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosunu yönetti. 1988'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlendi. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk müziği Korosunun kurucu şefliğine getirildi, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası isimli programda sunuculuk yapmıştır.

31 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

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