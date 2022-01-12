İncesu'da iş yerlerinin vitrin camını kıran şüpheli yakalandı
AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 5 ayrı işyerinin vitrin camlarını kıran şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 5 ayrı işyerinin vitrin camlarını kıran şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren 5 iş yerinin vitrin camını kıran şüphelinin, güvenlik kamerası kayıtları incelenerek B.B. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen B.B, yakınları tarafından camları takılan iş yeri sahiplerinin şikayetlerini geri çekmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet