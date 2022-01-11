İncesu'da iş yerlerinin vitrin camı kırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kişi, 5 iş yerinin vitrin camını taş atarak kırdı.

İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren 5 iş yerinin vitrin camı, gece kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından taş atılarak kırıldı.

Sabah iş yerlerine gelen esnaf, polise haber vererek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri

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