İncesu'da iş yerlerinin vitrin camı kırıldı - Haberler
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İncesu'da iş yerlerinin vitrin camı kırıldı

AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kişi, 5 iş yerinin vitrin camını taş atarak kırdı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kişi, 5 iş yerinin vitrin camını taş atarak kırdı.

İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren 5 iş yerinin vitrin camı, gece kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından taş atılarak kırıldı.

Sabah iş yerlerine gelen esnaf, polise haber vererek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

İncesu'da iş yerlerinin vitrin camı kırıldı

AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri

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