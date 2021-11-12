İncesu'da "Geçmişten Günümüze Gönül Köprülerimiz" sergisi düzenlendi - Haberler
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İncesu'da "Geçmişten Günümüze Gönül Köprülerimiz" sergisi düzenlendi

AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
İncesu'da

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen ve kültürel ürünlerin yer aldığı "Geçmişten Günümüze Gönül Köprülerimiz" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen ve kültürel ürünlerin yer aldığı "Geçmişten Günümüze Gönül Köprülerimiz" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, serginin açılışında yaptığı konuşmada, ilçede eğitimi bir adım daha ileriye götürebilmek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sergide, geçmişte tüketilen besinlerden, evlerde kullanılan araç gereçlere kadar birçok ürünün çocuklara tanıtılacağını dile getiren Göçer, "Mesela burada toplum hayatında kullanılan gaz lambası, idare, yaba var. Bunları çocuklarımız bilmez. Bu gibi milli kültür değerlerimizi yaşatmak, sahip çıkmak, bunları yeni nesle aktarmak amaçlı sergimizde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İncesu'da Geçmişten Günümüze Gönül Köprülerimiz sergisi düzenlendi

İncesu'da Geçmişten Günümüze Gönül Köprülerimiz sergisi düzenlendi

AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri

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