İncesu Belediye Başkanı'ndan, Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına yalanlama - Haberler
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İncesu Belediye Başkanı'ndan, Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına yalanlama

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
İncesu Belediye Başkanı'ndan, Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına yalanlama

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, seçimden sonra Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, seçimden sonra Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

İlmek, yazılı açıklamasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel'in, sosyal medya hesabından, "Seçimden sonra belediye başkanının hiç uğramadığı Saraycık Mahallemizi ziyaret ettik." paylaşımının doğru olmadığını belirtti.

Mahalleyi 6 kez ziyaret ettiğini ifade eden İlmek, şunları kaydetti:

"30 ayda 3 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için revizyon imar planı belediyemizce tamamlanmış, Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu'ndadır. Saraycık Mahallesi TOKİ'de oturan vatandaşlarımızın can güvenliği için çelik oto korkuluk yapılmıştır. Anaokuluna giden çocuklarımıza İncesu Belediyesi sosyal tesisi düzenlenmek sureti ile tahsisi yapılmıştır. Saraycık İlköğretim Okulu tamiri ve tadilatı yapılmıştır."

İncesu Belediye Başkanı'ndan, Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına yalanlama

İncesu Belediye Başkanı'ndan, Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına yalanlama

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: İncesu Belediye Başkanı'ndan, Saraycık Mahallesi'ne hiç uğramadığı iddiasına yalanlama - Haberler
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