İnce'ye Temayül de Yoğun İlgi

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Yeni Kapalı Spor Salonundan gerçekleşen temayül yoklamasına katılan Akçadağ Belediyesi Başkan aday adayı Emrah İnce yoğun ilgi gördü.

AK Parti Akçadağ Belediyesi Başkan aday adayı Emrah İnce,AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Yeni Kapalı Spor Salonu'nda AK MKYK Üyesi Efkan Ala'nın başkanlığında gerçekleşen temayül yoklamasına katıldı. Temayül yoklamasının demokrasi şöleni havasında gerçekleştiğini AK Parti'nin tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da büyük bir coşkuyla yol aldığını ifade eden İnce, "Yola çıktığımız bu kutlu davada bizleri yalnız bırakmayan AK Parti teşkilatım ve hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz Malatya,Akçadağ'ın kalkınmasına, güzelleşmesine, modern bir kent haline gelmesine katkı sağlamak bunun için yola çıktık.Gerek temayül yoklamasında gerekse de bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen, ilgisini eksik etmeyen tüm hemşehrilerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. - MALATYA