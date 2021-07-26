İnce'den Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a cevap: Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek
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İnce'den Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a cevap: Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Katıldığı yayında "Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den yanıt geldi. İnce, "Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek" dedi.

Türkiye'de gündemde olan mülteci konusu tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''İktidara geldiğimizde Suriyelileri kendi ülkelerine göndermek istiyoruz'' sözlerinin ardından AK Parti cephesinden de konuya ilişkin açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Euronows canlı yayınında CHP liderinin sözlerine ilişkin, "Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'DEN CEVAP GELDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Aktay'a cevap verdi. İnce, "Ekonomiyi batırdı! Kurtuluşu Suriyelilerde arıyor. "Suriyeliler giderse ekonomi çökermiş." Ekonomi zaten çöktü! Gençler işsiz, babalar çaresiz, mutfakta dert pişiyor. Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek!" dedi.

İnce'den Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay'a cevap: Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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