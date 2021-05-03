İnatçı kedi herkesi yıldırdı
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İnatçı kedi herkesi yıldırdı

İnatçı kedi herkesi yıldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, herkesi saatlerce uğraşılmasına rağmen girdiği yerden bir türlü çıkmadı.

Sivas'ta otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, herkesi saatlerce uğraşılmasına rağmen girdiği yerden bir türlü çıkmadı.

Şeyhşamil Mahallesi'nde bulunan bir sitede Mehmet Ali Çelik'e ait 58 AG 231 plakalı otomobilin içinden kedi sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar durumu otomobilin sahibine haber verdi. Olay yerine gelen otomobil sahibi ve vatandaşlar saatlerce uğraşmasına rağmen yavru kediyi girdiği yerden bir türlü çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yavru kediyi çıkarmak için her yolu denese de bir sonuç alamadı. Herkesi yıldıran yavru kedinin girdiği yerden çıkması için internetten kedi sesi bile açıldı. Her şeye rağmen yavru kedi otomobilin motor kısmından çıkmadı.

Mehmet Ali Çelik, kedinin motor kısmına girdiğini ifade ederek, "Bugün öğleden sonra saat 3 gibi kedi aracın içerisine, motor kısmına girmiş. Saat 6'ya geliyordu ben buraya geldiğimde, komşular bana haber verdi arabanın içerisinde yavru kedi sesi geliyor diye. Kaputu açtığımızda kedi hareket ediyordu. Şu anda hala hareket ediyor. Bir sıkışma yok ama muhafazanın içerisinde kedi dışarı çıkamıyor. Yemesi için ufak bir ekmek parçası koyduk. İtfaiyeci arkadaşlar da geldi, müdahale ettiler. Onlar da dışarı çıkmasını sağlayamadı. Arabanın alt kartel muhafazasını ve davlumbazını söktük. Şimdi kendiliğinden dışarı çıkmasını bekleyeceğiz" dedi. - SİVAS

İnatçı kedi herkesi yıldırdı
İnatçı kedi herkesi yıldırdı
İnatçı kedi herkesi yıldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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