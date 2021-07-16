İnanılmaz Aile 2 oyuncuları kimler? İnanılmaz Aile 2 konusu nedir?
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İnanılmaz Aile 2 oyuncuları kimler? İnanılmaz Aile 2 konusu nedir?

İnanılmaz Aile 2 oyuncuları kimler? İnanılmaz Aile 2 konusu nedir?
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Brad Bird'ün yönetmenliğini yaptığı ve 15 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan İnanılmaz Aile 2 oyuncuları kimler? İnanılmaz Aile 2 konusu nedir?

16 Temmuz Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanacak İnanılmaz Aile 2 saat 20:00'da ekranlarda olacak. İnanılmaz Aile 2 oyuncuları kimler? İnanılmaz Aile 2 konusu nedir?

İNANILMAZ AİLE 2 OYUNCULARI KİMLER?

İnanılmaz Aile 2 (özgün adı; Incredibles 2) 2018 Amerikan 3D bilgisayar animasyonlu süper kahraman filmi, İnanılmaz Aile'nin devamı'dır (2004). Pixar Animation Studios tarafından üretilmektedir ve Walt Disney Pictures tarafından piyasaya sunulacaktır. İlk filmin yazarı ve yönetmeni ve tekrar Brad Bird tarafından yazılacak ve yönetecek. Filmin 15 Haziran 2018'de yayınlanması planlanıyor ve bir IMAX sürümü verilecek.

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