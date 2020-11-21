"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki
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"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki

21.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:20

Katıldığı bir programda "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden cevap geldi.

Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına konuk oldu. Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu söyleyen Gürman, babasının ateist olduğunu söyledi.

"İNANÇSIZLIK EGOİZM VE BENCİLLİK GETİRİR"

Öykü Gürman, Aslı Şafak'ın "Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?" sorusuna "Babam ateistti" cevabını verirken, sonrasında söylediği sözlerle tartışma yarattı. Gürman, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, şöyle devam etti: "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi."

"BABAM BENİ KENDİNE GÖRE SEVDİ"

Açıklamalarına devam eden oyuncunun Aslı Şafak'ın "Babanız tarafından sevildiniz mi" sorusundan sonra gözleri doldu. Konuşmakta güçlük çeken Öykü Gürman "Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar" ifadelerini kullandı.

ATEİZM DERNEĞİ'NDEN TEPKİ GELDİ

Öykü Gürman'ın inançsızlık hakkındaki söylemlerinden sonra Ateizm Derneği'nden cevap geldi. Derneğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Son dönemde giyimi ve yaşam tarzıyla seküler yaşamın tüm nimetlerinden faydalanan birtakım insanların sıklıkla başvurduğu bir yöntem de, kökten dincilerden beklenen bir açıklama yaparak gündeme gelmek oldu. Tek amaç kaşe bedellerini yükseltmek olsa gerek..." denildi.

'İnançsız insan vicdanlı değildir' diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki
'İnançsız insan vicdanlı değildir' diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki
Haber Yorumları (4)
MUAMMER: Afferin kiz helal sana
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VATANDAS: Kadin doğru söylüyor merhamet ve vicdan maneviyata dayanir maneviyati olmayan insandan korkun
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ADİL: Bu kadın akıllı olsaydı Yavuz Bingöl ile evlenmezdi zaten. . .
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