İnanç ve Sanat, sergisi ziyaretçileriyle buluşuyor
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İnanç ve Sanat, sergisi ziyaretçileriyle buluşuyor

İnanç ve Sanat, sergisi ziyaretçileriyle buluşuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

"Kur'an-ı Kerim", "Peygamber Efendimiz", "İbadet", "Dua" ve "Medeniyet" konu başlıklarında ve Şam Evrakı alt başlığında düzenlenen sergi 16 Nisan'da müzenin geçici sergi salonunda ziyarete açılacak.

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Sergide, 8. yüzyılın sonu ile 9. yüzyılın başlarına tarihlenen parşömen üzerine Kûfi hatla yazılan ve ayrıca 1294 yılına tarihlenen hat sanatının en büyük ustalarından Yâkut el- Musta'sımi'ye (ö.1299) ait Kur'an-ı Kerimler ile Seyyid Mahmud Hayrani'nin oğlu Seyyid Ali'nin 13. yüzyıl Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden 1907 yılında çalınan ve halen Danimarka Kopenhag'daki Davids Samling Müzesi'nde sergilenen tabutun sanduka kısmı sergilenecek.

Çin kâğıdı üzerine kurşunlu mürekkeple yazılan ve 1440 yılına tarihlenen Timurlu Dönemi Kur'an-ı Kerim, Osmanlı hat sanatının en güçlü sanatçılarından Şeyh Hamdullah'a (ö.1520)ait Kur'an-ı Kerim, Sultan Abdülmecid Efendi'ye (1823-1861) ait hat levha, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye (1801-1876) ait Hilye-i Saadet, 15. yüzyıla tarihlenen ve yeni mülklerin ilave edilmesiyle 9 farklı nüshadan oluşan Ayasofya Vakfiyesi'nin bir nüshası, İbnü'l-Arabî'nin Fütû?âtü'l-Mekkiyye olarak anılan ve Konya nüshası olarak da bilinen 1238 yılında tamamlanmış otuz yedi ciltten meydana gelen mağrip neshiyle özenle yazılmış orijinal nüshası ve birbirinden değerli diğer eserler sergide teşhire sunulacak.

İnanç ve Sanat sergisine çıkan 73 eser ilk defa sergilenecek, diğer eserler ise daha önce kısa süreli olarak sergiye sunulmuş eserlerden oluşacak.

"İnanç ve Sanat" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesinin sergi salonunda 30 Temmuz'a ücretsiz olarak gezilebilecek.

Kaynak: Bültenler

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