İnan Güney kimdir? İnan Güney kaç yaşında, nereli?

İnan Güney kimdir? 1977 İstanbul doğumlu CHP'li siyasetçi İnan Güney'in biyografisi, eğitim hayatı, siyasi kariyeri ve özel yaşamı hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Siyasi kariyerine genç yaşlarda adım atan İnan Güney, İstanbul'un Beyoğlu ilçesiyle özdeşleşmiş bir isimdir. Peki, İnan Güney kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte detaylar…

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında Sivaslı bir ailenin, Beyoğlu Belediyesi emekçisi bir babanın evladı olarak Örnektepe'de doğup büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında bitiren Güney, "Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı tez üzerinde çalıştı.

44 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi.

Kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.