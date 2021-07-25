In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktı Şanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı Çin'in Zhejiang eyaletinde karaya çıkan In-Fa Tayfununun getirdiği şiddetli yağmur ve rüzgar, taşkınlara ve ağaçların devrilmesine yol açtı.

- In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktı

Şanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı

PEKİN - Çin'in Zhejiang eyaletinde karaya çıkan In-Fa Tayfununun getirdiği şiddetli yağmur ve rüzgar, taşkınlara ve ağaçların devrilmesine yol açtı. Tayfunun ülkenin ticaret ve sanayi merkezi olarak bilinen Şanghay'a bu gece ulaşması beklenirken, havalimanındaki uçaklar olası bir hasara karşı bağlandı.

Çin'in bir tarafından şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken, ülkenin doğusunda yer alan Zhejiang eyaletini In-Fa Tayfunu vurdu. Eyaletin kıyı kenti Zhoushan'da karaya çıkan tayfunun, bazı noktalarda taşkınlara yol açtığı, yüzlerce ağacı yerinden söktüğü ve çok sayıda bina ile aracın hasar gördüğü belirtildi. Yaklaşık 26 milyon nüfusa sahip Şanghay kenti ile civarındaki bölgelerde tayfun nedeniyle teyakkuza geçildi. Tayfunun Şanghay'ın kuzeydoğu kıyısına bu gece ulaşması, kentin bazı bölgelerinin 250-350 milimetreye kadar çok şiddetli yağış alması beklendiği konusunda uyarıda bulunuldu. Bölgedeki 8 havalimanından uçuşlar tamamen iptal edilirken, metro ve tren seferleri azaltıldı ya da durduruldu. Vatandaşlara da dışarı çıkmama uyarısı yapıldı. Şanghay'daki inşaat alanlarında, teknelerde ve yıkılmaya yüz tutmuş yapılarda yaşayan en az 360 bin kişi tahliye edildi.

Havalimanı personeli tayfundan önce uçakları bağladı

In-Fa Tayfununun karaya çıkmasından saatler önce, Şanghay'daki bir havalimanında personeller olası hasarı önlemek için uçakları yere sabitledi. Park halindeki ve hangarda olmayan uçakların şiddetli rüzgar nedeniyle hareket etmesinin önüne geçilmesi amacıyla önlem alındı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou kentinde meteoroloji servisinin şiddetli yağış uyarılarına rağmen metro seferleri iptal edilmemiş, su basan metro tünelinde mahsur kalan kişilerden 12'si hayatını kaybetmişti. Henan'da meydana gelen ve şu ana kadar 63 kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin etkilendiği sel felaketinden ders alan ilgili birimlerin, In-Fa Tayfunu karşısında alarma geçtiği belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı
In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı
In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı
In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı
In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı
In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı
In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı
In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cenk Özkömür

Son dakika haberleri: Doğu Karadeniz'de selin bilançosu ağır oldu: 3 yılda 32 ölü, 9 kayıp
Son dakika haberleri: Doğu Karadeniz'de selin bilançosu ağır oldu: 3 yılda 32 ölü, 9 kayıp
Son dakika 3. sayfa: Doğu Karadeniz'de son 3 yılda sellere 32 kurban, 9 kayıp verildi
Son dakika 3. sayfa: Doğu Karadeniz'de son 3 yılda sellere 32 kurban, 9 kayıp verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Devlet Bahçeli Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Burak Elmas Jimmy Durmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
In-Fa Tayfunu, Çin'de karaya çıktıŞanghay'daki havalimanında uçaklar tayfundan önce bağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 17:59:19. #1.16#

title