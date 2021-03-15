İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır?
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İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır?

15.03.2021 06:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 06:07
İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır?

Sabah namazı kılmak isteyen vatandaşlar imsaktan sonra namaz kılınır mı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Diyanet'e göre imsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah ezanı okunmadan namaz kılınır mı? İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır?

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Yaz saati uygulaması nedeniyle sabah namazının vaktinde tereddüt eden müslümanlar sabah namazı ezandan önce kılınır mı? İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır?

İMSAK VAKTİ GİRİNCE SABAH NAMAZI KILINIR MI?

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve "Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir." (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.

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