İMRANLI EKSİ 4 DERECEYİ GÖRDÜ, CEVİZ AĞAÇLARINI DON VURDU

SİVAS'ın İmranlı ilçesi dün gece sıfırın altında 4 derece ile Türkiye'nin gece en soğuk yeri oldu.

SİVAS'ın İmranlı ilçesi dün gece sıfırın altında 4 derece ile Türkiye'nin gece en soğuk yeri oldu. İlçeye bağlı Uyanık köyündeki ceviz ağaçlarını don vurdu.

İmranlı ilçesi mayıs ayına rağmen meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde eksi 4 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi olarak kayıtlara geçti. İlçeye 26 kilometre uzaklıktaki Uyanık köyünde bahçelerde bulunan ceviz ağaçları soğuk havadan olumsuz etkilendi. Köylülerin bahçelerinde bulunan ceviz ağaçlarının yaprakları soğuğun etkisiyle dondu. Köydeki ceviz ağaçlarının büyük kısmı, dondan dolayı verim alınamayacak duruma geldi.

'FİDELERİMİZ VE CEVİZ AĞAÇLARIMIZ DONDU'

İlçe sakinlerinden Erman Özçelik, "İmranlı olarak biz kışın soğuk havalara alışkınız. Ama bahardaki bu soğuk nedeniyle normal fidelerimiz ve ceviz ağaçlarımız dondu" dedi.

Burhan Dilek ise, "Kış aylarında olduğu gibi bahar ve yaz aylarında da İmranlı ilçesi soğuk oluyor. Bugün de Türkiye'nin en soğuk noktası oldu. Soğuk olsa da biz memleketimizi seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı