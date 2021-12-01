İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl son yolculuğuna uğurlandı

İMRANLI, SİVAS (İHA) - Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçe girişinde geçirdiği trafik kazasında kazada hayatını kaybeden Belediye başkanı Murat Açıl'ın cenazesi, ilçede yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'a getirildi. Açıl için Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Açıl'ın ailesi ve yakınları ile sevenleri katıldı.

Açıl'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun, İmranlı için büyük emekler verdi. İmranlılar daha mutlu olsun, daha güzel bir kentte yaşasın diye büyük bir emek verdi. Gençti, dinamikti. İstanbul ile İmranlı'yı buluşturdu. Genç yaşta kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Açıl, burada düzenlenen törenin ardından Büyükçekmece Mezarlığında toprağa verildi. - İSTANBUL