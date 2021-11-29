İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti (3)

İMRANLI, SİVAS (DHA) - YARALILARDAN BİRİ DAHA KURTARILAMADI

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada yaralılardan Tuğba Demir (24) de kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si çocuk 6 yaralının tedavileri ise sürüyor.

Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS-DHA