İmranlı Belediye Başkanı Açıl, kazada hayatını kaybetti (3)
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Haberler | Güncel
YARALILARDAN BİRİ DAHA KURTARILAMADIİmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada yaralılardan Tuğba Demir (24) de kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İMRANLI, SİVAS (DHA) - YARALILARDAN BİRİ DAHA KURTARILAMADI
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada yaralılardan Tuğba Demir (24) de kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si çocuk 6 yaralının tedavileri ise sürüyor.Demir ailesinin Van'ın Erciş ilçesinden Ankara'ya bir yakınlarının düğüne gitmek için yola çıktıkları belirtildi.
Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS-DHA