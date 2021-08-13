imoRR ile Sangal Esports yollarını ayırdı!
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imoRR ile Sangal Esports yollarını ayırdı!

imoRR ile Sangal Esports yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

imorcs ile sangalgg yollarını ayırdı!

Son zamanlarda Turkish Dream Team konusu ile oldukça oldukça aktif olan Türk CS: GO dünyasından yeni bir haber geldi. 13 Ağustos Cuma gününün akşam saatlerinde hem Sangal Esports hem de Ömer "imoRR" Karataş tarafından yapılan açıklamalara göre oyuncu ile takım yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'deki şirket yapısını Hollanda'ya taşıma kararı aldığını açıklayan takım başarılı CS: GO oyuncusuna veda etmek için bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Karataş'ın oyun için görüntülerinin haricinde turnuva ve röportajlarındaki görüntüleri ve Sangal forması ile çıktığı karşılaşmalardaki toplam istatistikleri yer aldı.

Sangal Esports takımı Koçu Canpolat "hardstyle" Yıldıran ise yaptığı açıklamada bu ayrılık ile ilgili düşüncelerini "Ömer, takımımızın en önemli parçalarından biriydi onu tanımak ve birlikte çalışmak güzeldi. Belalı'ya takımımıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum." sözleri ile ifade etti.

imoRR: " Kariyerim için açıklama yakında.."

Sangal Esports tarafından ayrılık duyurusunun yapılmasının ardından Ömer "imoRR" Karataş da sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınlandı. Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada oyuncu şu sözleri kullandı:

"Sangal maceram buraya kadarmış, Takım arkadaşlarım, bizi yalnız bırakmayan sizler, yönetime ve Polat abiye ayrıca teşekkürler. Başarılarınız daim olsun kalın sağlıcakla. Kariyerim için açıklama yakında.."

imoRR'un Sangal Esports İstatistikleri

Yayınlanan videoda oyuncunun Sangal forması ile çıktığı karşılaşmalarda imza attığı öldürme, ölme ve Clutch gibi istatistiklere yer verildi. Videoda paylaşılana göre oyuncu takım bünyesinde geçirdiği sürede hanesine toplamda 215 haritada 4565 öldürme, 4243 ölme ve 1135 giriş öldürmesi yazdırdı. Ayrıca oyuncu 11 rakibini de Zeus ile öldürdü.

Kaynak: Playerbros

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