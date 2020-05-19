İmmün Plazma bağışcı sayısı artıyor
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İmmün Plazma bağışcı sayısı artıyor

İmmün Plazma bağışcı sayısı artıyor Düzce'de 34, Sakarya'da 500 başvuru var Korona virüsü yenen vatandaşlar, İmmün Plazma bağışçısı oluyor Korona virüs hastalığını yenen hastalardan alınan kanların virüsle mücadele eden hastalara nakledilmesi sonrasında iyileşen hasta sayılarının artması...

İmmün Plazma bağışcı sayısı artıyor
19.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:11

İmmün Plazma bağışcı sayısı artıyor

Düzce'de 34, Sakarya'da 500 başvuru var

Korona virüsü yenen vatandaşlar, İmmün Plazma bağışçısı oluyor

DÜZCE - Korona virüs hastalığını yenen hastalardan alınan kanların virüsle mücadele eden hastalara nakledilmesi sonrasında iyileşen hasta sayılarının artması ile birlikte ülke genelinde hastalığı yenen vatandaşlar Kızılay'a İmmün Plazma bağışı yapmaya devam ediyor.

Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, Düzce'de yeni tip Korona virüs (Covid-19) sürecinde şimdiye kadar 4 immün plazma bağışında bulunulduğunu, toplam başvuru sayısının ise 34 olduğunu açıkladı. Korona Virüs (Covid-19) ile gündeme gelen immün plazma bağışı çığ gibi büyüyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın immün plazma bağışı çağrısı sonrası, Düzce'de de Korona Virüs tedavisi sonrası iyileşen hastalar harekete geçti. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın'ın yaptığı açıklamada, bağış için başvuru yapan vatandaşların Kocaeli ve İstanbul'da bulunan bölgeye sevk edilerek, Kızılay tarafından tüm imkanların vatandaşlara sağlandığını söyledi.

"İyileşen sayısı arttıkça bağıştı sayısı da artıyor"

Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Av. Halil Aydın, Düzce'de iyileşen hasta sayısının artmasıyla birlikte bağışçı sayısında da artışın gözlendiğini belirtti. Şube Başkanı Halil Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Düzce'de immün plazma bağışçılarımız var. Düzce'de iyileşen hasta sayımız arttıkça bu başvurular da artmakta. Şu ana kadar Düzce'den immün plazma 4 kişiden alındı. Yaklaşık sırada bekleyen 30 başvuru daha var. Bunlarla ilgili de ilerleyen süreçte zaten işlemler yapılacak. Sağ olsun halkımız bu konuda çok ciddi anlamda teveccüh gösteriyor. Kendileri biz bu savaşı kazandık ve bu savaşı kazanma konusunda diğer vatandaşlara da bizim de bir nebze katkımız olur mu diye de teveccühte bulunuyorlar."

Sakarya'da 500 civarında İmmün Plazma başvurusu yapıldı

İmmün plazma bağışçılarının başvurusunun olumlu sonuçlanması sonrası vatandaşların Kocaeli ve İstanbul'da bulunan bölgeye sevk edildiğini ifade eden Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, "Vatandaşlara iyileştikten sonraki süreçte en az 2 test yapılması ve bunların negatif sonuçlanması gerekiyor ki immün plazma alınabilsin. Bununla ilgili başvuru yapan vatandaşlarımızı buradan Kocaeli ya da İstanbul'da ki bölgeye sevk ediyoruz Kızılay dahilinde. Yapılan sevk işleminden sonra işlemleri yapılıyor. Plazma bağışı Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği noktalarda yapılabiliyor. Bu işlemleri sadece Kızılay yapıyor ama Kızılay'a da belirli noktalarda izin veriliyor. Sakarya, Bolu ve diğer çevre illerimizdeki diğer başvurularda yine aynı şekilde Kocaeli ya da İstanbul'daki bölgeye sevk ediliyor. Sakarya'da en son 500 civarında bir başvuru vardı. Bunun 100 tanesi hemen alınabilecek durumdaydı ve biz bu 100 kişiyi de Kocaeli'nde ki bölgeye sevkini yaptık. Her türlü imkanları Kızılay tarafından karşılanıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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