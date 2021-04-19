İMKANDER'in acı günü

İMKANDER'in kurucularından Çeçen gazi İmran Abdülazimov Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

İMKANDER'in kurucularından Çeçen gazi İmran Abdülazimov Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Çeçen-Rus Savaşı gazisi İmran Abdülazimov (63) İstanbul'da Covit-19 tedavisi gördüğü özel hastanede vefat etti. İmran Abdülazimov, savaşta yaralandıktan sonra tedavi için 2008 yılında Türkiye'ye gelmiş ve Rusya'nın iadesini talep etmesi üzerine iki ülke arasında kriz yaşanmıştı. Abdülazimov, sınırdışı edilmesi esnasında Atatürk Havalimanı'nda pasaportunu yırtarak direnmiş ve olayın medyada yer almasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine iadesi durdurulmuştu.

Çeçen gazi Abdülazimov 12 yıldır İMKANDER'in Türkiye'ye sığınan savaş muhaciri ailelere yaptığı yardımlarda gönüllü olarak çalışıyordu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı